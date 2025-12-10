Auto si ribalta a Petacciato dopo urto con un’altra vettura

PETACCIATO. Auto si ribalta in pieno centro dopo urto con un’altra vettura: conducente illeso.

Attimi di paura nel cuore di Petacciato, dove stasera un’auto si è ribaltata dopo aver urtato contro un’altra macchina lungo una delle vie principali del centro. Alla guida c’era un uomo del posto, sulla sessantina, che nonostante la violenza dell’impatto e il ribaltamento del mezzo è uscito praticamente illeso.

Sul posto sono accorsi i residenti e poco dopo le forze dell’ordine per i rilievi e la messa in sicurezza della zona. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma l’episodio ha destato forte impressione tra i passanti, richiamando l’attenzione sulla necessità di prudenza anche nelle strade urbane. Sul posto i Carabinieri della stazione locale.