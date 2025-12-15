Auto si ribalta all’ingresso di Guglionesi, donna ferita

GUGLIONESI. Auto si ribalta all’ingresso del paese: donna ferita soccorsa da 118 e Misericordia. Carabinieri e Vigili del Fuoco in azione.

All’ingresso di Guglionesi, a pochi metri dal cimitero, un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata su un fianco. Nell’abitacolo è rimasta una donna, ferita e bloccata, raggiunta per prima dai sanitari del 118 di Termoli e dall’ambulanza della Misericordia. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato per estrarla, mentre i Carabinieri hanno avviato i rilievi sulla dinamica. La donna è stata affidata alle cure dei soccorritori e trasferita per gli accertamenti.

EB