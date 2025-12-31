Autopsie al Cardarelli: nessuna causa specifica di morte, i campioni inviati a centri nazionali per accertamenti complessi

CAMPOBASSO. Le autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50, concluse dopo quasi otto ore di lavoro all’ospedale Cardarelli, non hanno individuato una causa specifica di morte. L’esame irripetibile disposto dalla Procura ha confermato soltanto la presenza di ‘cause aspecifiche‘, compatibili con una forma di intossicazione ancora da definire. Per questo i campioni prelevati saranno inviati a strutture di livello nazionale in grado di effettuare analisi avanzate, necessarie per chiarire l’origine del duplice decesso avvenuto tra il 27 e il 28 dicembre.

All’autopsia erano presenti i legali delle parti. Per la famiglia Di Vita gli avvocati Paolo Lanese e Arturo Messere, accompagnati dal loro consulente. Per uno dei medici indagati era presente l’avvocato Domenico Fiorda, insieme al proprio consulente, il professor Pietrantonio Ricci.

Le relazioni tecniche del medico legale e del gastroenterologo nominati dalla Procura saranno depositate entro 90 giorni.

EB