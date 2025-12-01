Autotreno con ossigeno refrigerante rischia il ribaltamento: intervento dei Vigili del Fuoco

LARINO. Momenti di tensione questa mattina, poco dopo le 11, lungo la SP137 in territorio larinese. Un autotreno adibito al trasporto di ossigeno refrigerante è uscito di carreggiata, restando pericolosamente inclinato e a rischio di ribaltamento.

Immediato l’intervento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, con una squadra del distaccamento di Termoli. Per garantire la massima sicurezza e riportare il mezzo sulla strada è stata mobilitata anche l’autogru del Comando di Isernia. Le operazioni, lunghe e delicate, hanno permesso di ricondurre l’automezzo sulla carreggiata senza ulteriori conseguenze.

La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento, conclusosi da poco. L’episodio richiama l’attenzione sulla complessità delle operazioni di soccorso quando si tratta di mezzi pesanti carichi di materiali sensibili, dove la tempestività e la professionalità dei Vigili del Fuoco si confermano decisive per scongiurare rischi maggiori.

EB