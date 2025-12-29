Brucia auto in sosta in via Perrotta, nell’incendio coinvolte altre tre vetture

TERMOLI. Notte agitata in via Perrotta, dove alle 3.37 un incendio ha avvolto almeno 4 autovetture parcheggiate lungo la strada, svegliando residenti e richiamando sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso. La squadra del distaccamento di Termoli è intervenuta con autopompaserbatoio e modulo antincendio, trovandosi di fronte a un rogo già esteso: le fiamme, partite da un’auto in sosta, avevano già intaccato i veicoli vicini, alimentate dal calore e dal materiale combustibile presente nell’area.

L’intenso fumo ha reso necessario l’impiego di autoprotettori e naspo ad alta pressione, mentre gli operatori lavoravano per contenere la propagazione e proteggere le abitazioni circostanti. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte fino a poco prima delle 6, quando l’intera zona è stata dichiarata in sicurezza. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e accertare se l’origine del rogo sia riconducibile a un guasto, a un fatto accidentale o ad altre cause.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito dalle finestre all’intervento dei soccorritori e al progressivo spegnimento delle fiamme.

