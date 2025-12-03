Cane avvelenato a Guglionesi, «Non è un incidente ma un atto intenzionale»

GUGLIONESI. Un gesto crudele ha scosso Guglionesi: un cane randagio è stato avvelenato nella serata di ieri, suscitando rabbia e indignazione tra chi si batte per la tutela degli animali. L’episodio arriva in un contesto già delicato, a seguito di recenti problemi al cimitero comunale, anche se il cane colpito non ha alcun collegamento con quei fatti.

Una volontaria di “Zampe nel Cuore” ha commentato l’accaduto sulle pagine social di Guglionesi.

“Mi rivolgo a chi ha responsabilità diretta o indiretta nella tutela del territorio e degli esseri viventi che lo abitano. Scrivo questo post con una rabbia che fatica a trovare parole adeguate. Un cane randagio del paese ieri sera è stato avvelenato. Un gesto tanto vile quanto inquietante, compiuto da qualcuno che ha deliberatamente scelto la crudeltà, infliggendo sofferenza gratuita a un essere vivente inoffensivo. Ci tengo a sottolineare l’inappropriatezza del gesto anche pensando a ciò che è successo ultimamente al cimitero comunale, il cane colpito non ha nulla a che vedere con quella situazione, e colpirne uno a caso non porta ‘giustizia’ a nessuno.

Non parliamo di un ‘incidente’, né di una ‘fatalità’: parliamo di un atto intenzionale, di un comportamento che non solo infrange la legge, ma calpesta ogni principio di convivenza civile. Chiunque compia simili atrocità rappresenta un pericolo per gli animali, per le persone e per la sicurezza pubblica.

È inaccettabile che episodi del genere continuino a ripetersi nel silenzio, nell’indifferenza o nella rassegnazione. È dovere delle istituzioni, delle autorità competenti e delle persone civili identificare i responsabili, o quanto meno evitare che ciò si ripeta. Le vite degli animali non sono un dettaglio trascurabile, né un fastidio da eliminare. Sono parte integrante della nostra società, e il modo in cui li trattiamo riflette ciò che siamo.

Un simile atto non può e non deve finire nel dimenticatoio: merita indignazione, merita giustizia e merita un impegno reale per evitare che accada ancora.

Fortunatamente un’anima buona, di cui non facciamo il nome, ha intrapreso una corsa contro il tempo ed è riuscita a salvare il cane, che attualmente è ricoverato nella clinica veterinaria ‘Croce Azzurra’ di Vasto. Chiediamo a chi può e desidera farlo, di donare per aiutarci a sostenere le cure mediche… per info 3339524320, 3335270346.”

Il gesto ha riacceso l’attenzione sulla necessità di proteggere gli animali e di promuovere cultura e responsabilità all’interno della comunità locale. L’associazione invita i cittadini a denunciare ogni episodio di crudeltà e a collaborare attivamente per garantire sicurezza e benessere agli animali randagi.

