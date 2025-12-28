Ciclista 30enne finisce nei rovi e si ferisce a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Una discesa apparentemente tranquilla si è trasformata in un incidente per un uomo sulla trentina che percorreva via Madonna di Bisaccia con una vecchia bici da montagna. Poco prima di mezzogiorno, affrontando uno degli ultimi tornanti della strada che conduce al santuario di Maria SS di Bisaccia, il ciclista ha allargato troppo la traiettoria: ha sfiorato un muretto laterale ed è stato sbalzato oltre il bordo stradale, finendo nella scarpata.

La bicicletta è rimasta impigliata tra i rami, mentre lui è scivolato qualche metro più in basso, fermato da un groviglio di rovi e arbusti spinosi. A lanciare l’allarme è stata una famiglia in passeggiata – marito, moglie e la loro bambina – che ha subito contattato il 118 e i Carabinieri. I sanitari, arrivati in pochi minuti, hanno trasferito il ferito al San Timoteo di Termoli: presentava escoriazioni al volto e alle mani, verosimilmente provocate dalla vegetazione, ma il quadro clinico sarà definito solo in ospedale. I militari della stazione locale hanno effettuato i rilievi e raccolto la testimonianza dei passanti. Al momento dell’accaduto non transitavano veicoli in nessuna delle due direzioni.

La prima ricostruzione parla di una perdita di controllo nella parte finale del tornante, senza coinvolgimento di altri veicoli.

EB