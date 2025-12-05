Controlli notturni dei Carabinieri tra prevenzione e sicurezza

CAMPOBASSO. Nella notte appena trascorsa, la Compagnia Carabinieri di Campobasso, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile e alle Stazioni dipendenti, ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare fenomeni di degrado urbano e reati che destano maggiore allarme sociale. L’operazione rientra nell’attività più ampia del Comando Provinciale Carabinieri, finalizzata a garantire sicurezza e legalità nella comunità.

Le verifiche si sono concentrate su diverse aree critiche: il controllo di cittadini extracomunitari, il monitoraggio dei luoghi frequentati dai giovani, teatro di recenti episodi di violenza, e delle zone colpite da furti in abitazioni, oltre al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo impiegato ha permesso di ottenere i seguenti risultati:

10 cittadini extracomunitari controllati;

controllati; 91 persone identificate ;

; 45 veicoli verificati ;

; 4 violazioni al Codice della Strada contestate, con 1 patente ritirata.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione.

L’Arma dei Carabinieri assicura che le attività di controllo continueranno con la massima costanza, per garantire sicurezza e presidio del territorio in tutta la provincia.