Controlli serrati nel fine settimana: denunce, segnalazioni e sanzioni per oltre 5.500 euro

TERMOLI. Controlli serrati dei Carabinieri nel fine settimana: denunce, segnalazioni e sanzioni per oltre 5.500 euro.

Un fine settimana di controlli a tappeto per i Carabinieri della compagnia di Termoli, impegnati in un servizio coordinato finalizzato a prevenire i reati predatori, contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e garantire il rispetto del codice della strada.

Nel corso dell’attività, svolta nella fascia notturna tra venerdì e sabato, le pattuglie hanno fermato 87 veicoli e identificato 127 persone, tre delle quali sottoposte a perquisizione. In due casi l’esito è stato positivo: un soggetto è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma dopo essere stato trovato con un coltello, mentre un altro è stato segnalato alla Prefettura come assuntore ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990 poiché in possesso di una dose di cocaina pari a 0,25 grammi. Sul fronte della sicurezza stradale sono state elevate cinque contravvenzioni per un totale superiore a 5.500 euro, una delle quali ha comportato anche il ritiro della patente di guida.

L’operazione rientra nel quadro dei servizi quotidiani messi in campo dall’Arma per contrastare i fenomeni criminali più diffusi e conferma la costante attenzione dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella tutela della comunità termolese.

EB