Controlli straordinari dei Carabinieri per le festività natalizie

CAMPOBASSO. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso ha predisposto servizi straordinari di controllo del territorio, concordati con la Prefettura di Campobasso e rinforzati da una Squadra di Intervento Operativo della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, di stanza a Palermo.
I servizi sono stati eseguiti nei giorni 16 e 18 dicembre su tutta la giurisdizione della Compagnia, con l’obiettivo di garantire, soprattutto nelle ore serali, un presidio capillare sul territorio. L’iniziativa mira a prevenire fenomeni di illegalità, controllare persone e mezzi e gestire l’aumento previsto del flusso turistico, sia nei piccoli centri che nelle località di maggiore interesse.
Durante i controlli, i Carabinieri della Compagnia di Campobasso hanno:
- Arrestato un soggetto in esecuzione di ordinanza di espiazione pena (4 anni e 6 mesi di reclusione);
- Denunciato/segnalato 4 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
- Eseguito 4 perquisizioni personali e domiciliari;
- Sequestrato complessivi 27 grammi di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana);
- Controllato 2 soggetti sottoposti a misure cautelari domiciliari;
- Identificato 96 soggetti, di cui 27 extracomunitari;
- Controllato 83 autovetture;
- Sottoposto a controllo del tasso alcolemico 3 conducenti;
- Ritirati 1 patente di guida;
- Elevato 4 contravvenzioni al Codice della Strada, con sanzioni complessive di € 456;
- Controllato 4 esercizi commerciali, con sanzioni amministrative complessive di € 2.000;
- Impiegato 33 militari e 14 automezzi.
Il Comando della Compagnia di Campobasso sottolinea che il servizio di controllo straordinario rappresenta un’azione concreta e visibile dell’impegno dell’Arma sul territorio e che tali servizi proseguiranno per tutta la durata delle festività natalizie, con l’obiettivo di garantire tranquillità, ordine e sicurezza sia ai residenti sia ai turisti che affolleranno le località della provincia.