venerdì 19 Dicembre 2025
Controlli straordinari dei Carabinieri per le festività natalizie

  • Redazione
  • Cronaca

CAMPOBASSO. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso ha predisposto servizi straordinari di controllo del territorio, concordati con la Prefettura di Campobasso e rinforzati da una Squadra di Intervento Operativo della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, di stanza a Palermo.

I servizi sono stati eseguiti nei giorni 16 e 18 dicembre su tutta la giurisdizione della Compagnia, con l’obiettivo di garantire, soprattutto nelle ore serali, un presidio capillare sul territorio. L’iniziativa mira a prevenire fenomeni di illegalità, controllare persone e mezzi e gestire l’aumento previsto del flusso turistico, sia nei piccoli centri che nelle località di maggiore interesse.

Durante i controlli, i Carabinieri della Compagnia di Campobasso hanno:

  • Arrestato un soggetto in esecuzione di ordinanza di espiazione pena (4 anni e 6 mesi di reclusione);
  • Denunciato/segnalato 4 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
  • Eseguito 4 perquisizioni personali e domiciliari;
  • Sequestrato complessivi 27 grammi di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana);
  • Controllato 2 soggetti sottoposti a misure cautelari domiciliari;
  • Identificato 96 soggetti, di cui 27 extracomunitari;
  • Controllato 83 autovetture;
  • Sottoposto a controllo del tasso alcolemico 3 conducenti;
  • Ritirati 1 patente di guida;
  • Elevato 4 contravvenzioni al Codice della Strada, con sanzioni complessive di € 456;
  • Controllato 4 esercizi commerciali, con sanzioni amministrative complessive di € 2.000;
  • Impiegato 33 militari e 14 automezzi.

Il Comando della Compagnia di Campobasso sottolinea che il servizio di controllo straordinario rappresenta un’azione concreta e visibile dell’impegno dell’Arma sul territorio e che tali servizi proseguiranno per tutta la durata delle festività natalizie, con l’obiettivo di garantire tranquillità, ordine e sicurezza sia ai residenti sia ai turisti che affolleranno le località della provincia.