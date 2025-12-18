Controllo straordinario del territorio in basso Molise assieme ai Carabinieri del “Reggimento Sicilia”

BASSO MOLISE. Lungo l’asse Larino–Basso Molise si è svolta un’operazione di controllo straordinario del territorio che, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, segna un salto di qualità nella presenza dell’Arma sul campo: il comando provinciale Carabinieri di Campobasso, in coordinamento con la Prefettura, ha infatti attivato un dispositivo rafforzato grazie al supporto di una squadra di intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, giunta da Palermo per affiancare i militari della Compagnia di Larino.

L’attività, estesa all’intera giurisdizione con particolare attenzione ai comuni di Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto e San Giuliano di Puglia, ha puntato a consolidare il presidio nelle ore serali, prevenire episodi di illegalità e monitorare persone e veicoli in vista dell’aumento dei flussi turistici attesi nei centri minori e nelle località più frequentate.

Le pattuglie hanno garantito una presenza capillare e ben visibile, innalzando la percezione di sicurezza nella popolazione: nel corso dei controlli sono state identificate circa cento persone e verificati quaranta mezzi, sia lungo la rete viaria sia nei pressi di esercizi pubblici, con alcune perquisizioni personali che hanno portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti e alla conseguente segnalazione amministrativa alla Prefettura.

La compagnia di Larino sottolinea come questo impegno straordinario rappresenti una risposta concreta alle esigenze del territorio e conferma che le attività proseguiranno per tutta la durata delle festività, con l’obiettivo di assicurare ordine, tranquillità e sicurezza ai residenti e ai visitatori che animeranno la provincia nelle prossime settimane.

