Documenti falsi per il permesso di soggiorno: denunciato un uomo

ISERNIA. La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, ha deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino del Mali per la presentazione di documentazione falsa.

Durante l’istruttoria avviata dall’Ufficio Immigrazione della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’uomo ha prodotto due attestati di conoscenza della lingua italiana che, a seguito di approfonditi accertamenti, sono risultati completamente falsi.

I certificati, che lo straniero aveva dichiarato essere stati rilasciati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Roma e di Ragusa, sono stati sottoposti a verifiche accurate dal personale della Polizia di Stato, che ne ha accertato l’illiceità.

Alla luce degli elementi emersi, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 5, comma 8-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L’attività rientra nel più ampio impegno della Polizia di Stato volto a garantire la regolarità delle procedure amministrative in materia di immigrazione e a contrastare l’utilizzo di documentazione contraffatta, a tutela della legalità e della corretta gestione dei flussi migratori.