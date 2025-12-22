Donna investita mentre attraversa sul viale di Santa Maria degli Angeli

TERMOLI. Paura questa sera sul viale di Santa Maria degli Angeli, in prossimità della scuola, dove una donna di circa 60 anni è stata investita mentre attraversava la strada. La signora, residente a Termoli, era a spasso con il cane quando, per cause in corso di accertamento, è stata colpita da un’auto in transito.

L’impatto l’ha scaraventata a terra e le prime valutazioni dei soccorritori fanno pensare a una probabile frattura alla gamba. Immediato l’intervento del 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, che ha stabilizzato la donna sul posto prima del trasporto al pronto soccorso del San Timoteo per gli accertamenti clinici.

Sul luogo dell’incidente intervenuta anche le pattuglia della Polizia di Stato, che hanno delimitato l’area e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.

EB