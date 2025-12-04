Donna segregata in casa, arrestato il convivente

ISERNIA. Proprio a ridosso della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne del 25 novembre, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Isernia, con il supporto della Sezione Radiomobile e della Squadra Volanti della Questura, hanno arrestato un 40enne residente a Isernia, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della sua convivente.

L’intervento è scaturito dalla chiamata al 112 di un familiare della donna, preoccupato perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei. Giunti nell’abitazione segnalata, i militari hanno trovato la giovane di fatto segregata all’interno della casa, controllata a vista da un familiare dell’uomo che ne ostacolava ogni tentativo di fuga. La donna, da qualche giorno, aveva manifestato la volontà di tornare presso l’abitazione materna situata in un’altra regione.

Grazie all’arresto del convivente, la giovane è stata liberata dalla coercizione e ha potuto raccontare agli investigatori i numerosi episodi di violenza fisica e morale subiti durante la convivenza. Attualmente è al sicuro ed è stata affidata alle cure di un centro antiviolenza. L’uomo, le cui responsabilità saranno accertate nel corso del processo, è stato associato alla casa circondariale di Isernia, a disposizione della Procura della Repubblica.

L’episodio conferma il costante impegno del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia nella tutela delle vittime di violenza, grazie a un’attività capillare di ascolto, prevenzione e intervento, resa possibile anche dalla presenza di personale specializzato e dalla rete delle Stazioni Carabinieri sul territorio.

AZ