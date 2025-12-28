Dopo una ‘sgambata’ a pedali accosta la bici per un caffè al bar, pochi minuti e gliela rubano

TERMOLI. Questa mattina, intorno alle 10:15, due ciclisti della Fly Bike Larino hanno raggiunto Termoli per una breve sosta in un bar di Corso Mario Milano: cinque minuti appena, il tempo di un caffè dopo la sgambata di inizio giornata. In quei pochi istanti, però, la loro uscita si è trasformata in una spiacevole disavventura. La bici da corsa di Vincenzo Franco, conosciuto da tutti come Perez Cuapio per la carnagione scura che ricorda l’omonimo professionista brasiliano, è stata rubata.

Il furto è avvenuto in pieno centro, in un orario di passaggio e con persone presenti nella zona. Nonostante questo, la bicicletta è sparita nel nulla, lasciando il proprietario senza mezzi per rientrare a Larino. Il compagno di uscita ha potuto riprendere la pedalata, mentre Vincenzo ha dovuto attendere un passaggio per tornare a casa.

Subito dopo l’accaduto è stata presentata denuncia ai Carabinieri di Termoli, che hanno avviato le verifiche sulle telecamere presenti nell’area per individuare il responsabile o almeno ricostruire i movimenti del ladro.

La bici, acquistata per 5.000 euro e oggi con un valore commerciale stimato intorno ai 1.500 euro, rappresentava però molto di più: ore di allenamento, passione, sacrifici, ricordi. Un valore affettivo che, come spesso accade in questi casi, è incalcolabile.

La comunità sportiva e i compagni della Fly Bike Larino si sono subito mobilitati per diffondere la notizia e aiutare Vincenzo a recuperare il mezzo. Chiunque avesse visto movimenti sospetti o avesse informazioni utili può rivolgersi alle forze dell’ordine.

