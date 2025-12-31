Due drammi hanno scosso la comunità di Guglionesi

GUGLIONESI. Antivigilia di Capodanno dai toni drammatici a Guglionesi, dove a distanza di poche ore due sono state le persone trovate senza vita.

Intorno all’ora di pranzo di ieri, forze dell’ordine, 118 e Vigili del fuoco impegnati per entrare in casa di un 69enne, purtroppo già deceduto. La salma è stata trasportata all’obitorio del San Timoteo per l’ispezione cadaverica ed è stata rilasciata stasera, dopo il nulla osta alla sepoltura. I funerali avranno luogo domani, alle 11, nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

Ieri pomeriggio, in un’abitazione sul fondovalle Sinarca, è stato rinvenuto morto un 39enne, probabilmente per un gesto volontario, ma per chiarire ogni aspetto legato al decesso, la Procura ha disposto l’autopsia e la salma è custodita all’obitorio del San Timoteo, attività d’indagine a cura dei Carabinieri della compagnia di Termoli.

Notizie che hanno scosso l’intero paese, lasciando familiari e conoscenti increduli e addolorati.

La comunità si stringe nel silenzio e nel rispetto attorno alle rispettive famiglie.

EB