Due incidenti in poche ore all’incrocio di via Tremiti

TERMOLI. Due incidenti in 36 ore all’incrocio di via Tremiti con via Isole Baleari: i residenti pongono la questione della sicurezza viaria nel tratto che da via Corsica conduce verso l’ospedale San Timoteo.
Il primo sinistro è avvenuto due sere fa, coinvolti un motociclo e un’autovettura, coi rilievi affidati agli agenti della Polizia di Stato.
Stamani, intorno alle 8, due veicoli si sono scontrati, al volante due donne, con la viabilità che ne ha risentito parecchio, in un segmento cruciale della giornata.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.
EB