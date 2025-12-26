Due incidenti sulla statale 87, più auto coinvolte e feriti

BASSO MOLISE. Il maltempo ‘guasta’ il Santo Stefano e nella serata di oggi due gli incidenti, entrambi sulla statale 87.

Il primo nel tratto delle Piane, lungo la Statale 87. Tre autovetture sono rimaste coinvolte in un impatto che ha bloccato la circolazione in entrambe le direzioni. Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti: le loro condizioni non sono al momento note. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Larino, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area del sinistro.

Il secondo sinistro tra la rotatoria di Portocannone e la zona dell’ex Zuccherificio.