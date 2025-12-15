Due spacciatori arrestati dalla Polizia a Termoli, scoperta centrale della droga

TERMOLI. Nel quadro dell’intensificazione delle attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti avviate dalla Polizia di Stato di Campobasso, nel pomeriggio del 9 dicembre la Squadra Mobile e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termoli hanno condotto un servizio mirato lungo la fascia costiera tra Termoli e Campomarino.

Dai controlli è emersa la posizione di due termolesi di 60 e 45 anni, già noti come assuntori e con precedenti per spaccio, che avevano trasformato l’abitazione del più giovane in una vera e propria centrale per il confezionamento delle dosi, poi rivendute a bordo dell’auto dell’altro.

Gli agenti, dopo gli approfondimenti investigativi, li hanno fermati all’ingresso del centro abitato di Termoli sorprendendoli con circa due chilogrammi di marijuana destinati al mercato cittadino, occultati all’interno del veicolo su cui viaggiavano.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di materiale per il confezionamento della droga, decine di prototipi di documenti di riconoscimento, un’arma bianca, una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso, timbri intestati a un ufficio comunale del basso Molise e a uno studio medico termolese non più attivo, oltre a due lampeggianti simili a quelli in uso alle forze di polizia. Sono in corso accertamenti per chiarire l’eventuale utilizzo di questo materiale in ulteriori attività illecite.

Il Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Larino ha disposto il carcere per uno dei due indagati, mentre l’altro è stato posto ai domiciliari. Il 12 dicembre il Gip del Tribunale di Larino ha convalidato gli arresti, imponendo al 45enne l’obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore notturne e al 60enne il divieto di dimora nei Comuni di Campomarino e Termoli.

L’operazione conferma il costante impegno della Polizia di Stato nella provincia di Campobasso e, in particolare, nell’area di Termoli e del litorale molisano, dove negli ultimi mesi l’azione di contrasto allo spaccio ha portato a numerosi arresti e sequestri.

