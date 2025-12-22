Esplosione nella notte a San Severo: danneggiate due auto

SAN SEVERO. Paura nella notte a San Severo, dove un ordigno rudimentale, probabilmente una bomba carta, è esploso tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre in via Ergizio, una zona centrale della città.

L’esplosione ha danneggiato un’autovettura e compromesso un secondo veicolo parcheggiato nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Severo, che hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere pubbliche e private presenti in zona. I vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area.

Spetta ora agli investigatori chiarire la natura dell’episodio: si tratta di un atto vandalico o di un’intimidazione mirata?