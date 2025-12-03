Fallisce l’assalto al bancomat Bper di Torremaggiore

TORREMAGGIORE. Boato nella notte a Torremaggiore, dove ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale «Bper» di via Gobetti.

L’esplosione, avvenuta intorno alle 4 di oggi, 3 dicembre, è stata provocata con la cosiddetta «marmotta esplosiva» inserita nella fessura che eroga le banconote, con l’obiettivo di raggiungere la cassa-denaro. Il colpo, però, sembrerebbe essere fallito: i malviventi sono fuggiti a mani vuote dopo aver provocato solo danni alla struttura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno transennato l’area e avviato gli accertamenti tecnici, passando al vaglio i filmati delle telecamere dell’istituto di credito e quelle lungo la possibile via di fuga. Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza della zona colpita dall’esplosione.

EB