Filippo non ce l’ha fatta: aperta un’indagine sul sospetto avvelenamento

GUGLIONESI. Filippo è morto. Il cane trovato in condizioni gravissime nelle strade di Guglionesi non è riuscito a superare quelle poche ore di agonia, neppure dopo il tentativo immediato di Gaia, che lo aveva visto in difficoltà e lo aveva portato di corsa in clinica.

Il dolore intenso che mostrava ha fatto pensare subito a una possibile intossicazione. Questa ipotesi è ora alla base di una denuncia, e i carabinieri hanno avviato le verifiche necessarie. La salma sarà inviata all’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dove gli specialisti analizzeranno i campioni per individuare la sostanza responsabile.

Nel paese circolano supposizioni e timori su un possibile gesto deliberato, ma al momento non esiste alcuna conferma. Ciò che resta è un senso di amarezza per una morte che forse si sarebbe potuta evitare e la consapevolezza che qualcuno, come Gaia, ha scelto di non ignorare la richiesta di aiuto di un animale in sofferenza.