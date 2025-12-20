Finisce con l’auto in un fossato a San Salvo Marina

SAN SALVO MARINA. Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 20 di questa sera sul lungomare di San Salvo, in via Enrico Berlinguer. Per cause in corso di accertamento, un’Audi A4 station wagon è uscita di strada finendo in un fossato a margine della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno messo in sicurezza il veicolo, e i carabinieri della locale stazione, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il conducente, un uomo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito all’ospedale San Pio di Vasto per ricevere le cure del caso.

Durante le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo si sono registrati rallentamenti al traffico nella zona.

Red