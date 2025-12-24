Furti e borseggi al mercatino del martedì, ma ci sono anche gesti nobili

TERMOLI. Furti a raffica nella zona del mercato del martedì, quello prenatalizio, ieri mattina a Termoli. Diversi i portafogli che sono stati portati via, borseggi denunciati regolarmente alle forze dell’ordine e c’è chi l’ha recuperato, ovviamente senza soldi e tessere di prelievo.

«Intorno alle 14 arriva la telefonata dei Carabinieri: il portafogli smarrito è stato recuperato».

All’interno non c’erano contanti né la carta Postepay, e il ritrovamento è avvenuto in via Montecarlo. «Quando abbiamo chiesto chi lo avesse consegnato, almeno per poter ringraziare, la risposta ha sorpreso tutti: a trovarlo è stato un bambino. Un bambino che, insieme ai suoi genitori, lo ha portato direttamente ai Carabinieri».

Un gesto semplice, pulito, che stride con il contesto: il territorio è quello che è, le forze dell’ordine fanno ciò che possono tra segnalazioni continue e risorse limitate, e non sempre la collaborazione dei cittadini è scontata.

Eppure, proprio in mezzo a questa quotidianità complicata, arriva una lezione che vale più di tante parole: un bambino può insegnare agli adulti cosa significa senso civico. Può ricordare che la correttezza non è un dettaglio, ma un atto che tiene insieme una comunità. La signora Antonietta ringrazia di cuore quel bambino e i suoi genitori: grazie per aver restituito non solo un portafogli, ma un frammento di fiducia.

EB