Furti nelle campagne di Guglionesi: ladri in fuga abbandonano il furgone pieno di refurtiva

GUGLIONESI. Nuovo episodio di furti nella campagna di Guglionesi. Ieri sera, 3 dicembre, i Carabinieri hanno rinvenuto un furgone precedentemente rubato nei pressi di un fondo agricolo.

Mentre i militari stavano procedendo al controllo del veicolo, i malviventi, ignari della presenza dei Carabinieri, sono sbucati con un secondo furgone appena rubato, pieno di refurtiva. Colti sul fatto, i ladri hanno abbandonato il mezzo in mezzo alla strada alla vista dei Carabinieri e si sono dati alla fuga tra i campi.

Negli ultimi tre mesi la zona è stata ripetutamente colpita da furti simili, e le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione per prevenire nuovi episodi. La popolazione locale è invitata a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto.

AZ