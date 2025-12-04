Furti nelle campagne di Guglionesi: ladri in fuga abbandonano la macchina piena di refurtiva

GUGLIONESI. Ieri sera, 3 dicembre, un nuovo episodio di furti ha scosso la zona di Guglionesi, in contrada Pocavizio. Alcuni ladri si sono introdotti in una proprietà agricola, rubando la macchina del proprietario, piena di refurtiva, mentre quest’ultimo si trovava in casa, senza che i malviventi se ne curassero.

Allertati preventivamente, i Carabinieri si sono avvicinati alla zona e i ladri si sono accorti della loro presenza solo quando stavano per fuggire con la macchina. A quel punto, hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga tra i campi, scatenando una caccia all’uomo da parte degli agricoltori.

Negli ultimi tre mesi la zona è stata ripetutamente colpita da furti simili, e le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione per prevenire nuovi episodi. La popolazione locale è invitata a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto.

