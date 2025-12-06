Furto in un negozio di detersivi a Campomarino: arrestati due cinquantenni

CAMPOMARINO. Un furto rapido, studiato per sembrare un’uscita qualunque da un negozio. Ma a Campomarino, nella serata di ieri, la manovra di un uomo e una donna, entrambi cinquantenni della provincia di Foggia, è durata il tempo necessario ai Carabinieri della sezione radiomobile di Termoli per collegare i movimenti sospetti, intervenire e chiudere il cerchio.

Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero impossessati di vari articoli per la casa, per un valore complessivo di circa 300 euro, tentando poi di allontanarsi con la merce. Una volta scoperti, avrebbero abbandonato il bottino nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ma la fuga è durata poco: i militari dell’Arma li hanno rintracciati a bordo di un’auto a noleggio, bloccandoli e procedendo all’arresto per furto aggravato.

Per l’uomo si sono aperte subito le porte della casa circondariale di Larino, su disposizione della Procura di Larino, mentre la donna è stata posta ai domiciliari. Nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto applicando all’uomo la misura cautelare dei domiciliari; la donna, invece, è tornata libera senza ulteriori restrizioni.

L’operazione, sottolineano dal comando provinciale, rientra nell’attività costante di controllo del territorio termolese e nella prevenzione dei reati predatori, un fronte su cui l’Arma continua a mantenere alta l’attenzione.