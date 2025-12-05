Il cordoglio degli ex consiglieri regionali per la scomparsa di Paolo Nuvoli

CAMPOBASSO. «Ieri ha chiuso la sua esperienza terrena di saggio e colto novantenne Paolo Nuvoli.

Esemplare la sua condotta, dedita alla famiglia, alla politica e alle istituzioni, che ha servito “con dignità e onore”.

Nato a Monteroduni, ha vissuto a Isernia. I suoi studi si sono conclusi con la laurea in Giurisprudenza, indirizzandosi poi al lavoro di insegnante, scelto per la sua particolare sensibilità verso la formazione dei ragazzi e la cultura storica della nostra Regione.

Quest’ultima l’ha sempre appassionato e i frutti dei suoi studi, attinenti il mondo sannita, li ha raccolti e pubblicati nell’erudita opera: “Samnites pentri. Quadro geostorico di un genocidio” (Edizioni Aquilonia Servizi e Turismo, 2008).

Lunga e di riguardo è stata la sua intensa vita politica nel Gruppo della Democrazia Cristiana, partito al quale si era iscritto dal 1955, e che lo ha visto impegnato fin dalla Prima Legislatura del Molise “Regione a sé stante” nel 1970.

Il suo cursus honorum registra la presenza costante di Paolo Nuvoli in tutti i livelli istituzionali della Regione: Consigliere, Assessore, Presidente dell’Assemblea Legislativa e Presidente della Giunta Regionale nel 1985.

Quando la DC affronta la nota crisi del 1994, insieme ad altri protagonisti della vita politica isernina, ha coordinato a livello regionale il Centro Cristiano Democratico, per mantenere vivo il rapporto con la comunità territoriale, in ossequio allo spirito del più autentico popolarismo. Questo garantiva ai cittadini l’ascolto e il rispetto dei diritti fondamentali della Costituzione, base della stima e della fiducia del corpo elettorale, capace di promuovere e sviluppare il territorio, in particolare Isernia, con la nuova Provincia di Isernia e la nascita del Molise Regione.

Il suo esempio merita di essere raccolto dal nostro tempo per avviare una nuova stagione di sviluppo, attesa dai concittadini.

Personalmente, e come presidente degli Ex Consiglieri Regionali del Molise, insieme ai Dirigenti e alle altre rappresentanze del sodalizio, in spirituale presenza alla cerimonia funebre, che sarà officiata a Isernia, nella Chiesa di Santa Maria Assunta, alle ore 15:00 di domani 5 dicembre, porgo sentite condoglianze a tutti i familiari, ringraziandoli per aver dato alla comunità politica un componente tanto attento al bene comune, conseguito con spirito di servizio».

Gaspero Di Lisa