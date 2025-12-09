Incidente in mountain bike: uomo recuperato dal soccorso alpino e dai Vigili del fuoco

CAMPOBASSO. Oggi, 9 dicembre 2025, intorno alle ore 11:20, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Campobasso, insieme al personale specializzato del Ssf (Speleo Alpino Fluviale) e al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Molise, è intervenuta a Montagano, in località Bosco Barone, per soccorrere un ciclista ferito.

L’allarme era stato lanciato dal 118: un uomo del 1978, durante un’escursione in mountain bike lungo un sentiero boschivo particolarmente accidentato, era caduto riportando un presunto politrauma e non poteva raggiungere autonomamente un punto sicuro.

Giunti sul posto, i sanitari avevano già stabilizzato il ferito, ma la conformazione del terreno resisteva al trasporto dell’ambulanza. Grazie alla collaborazione tra Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, l’uomo è stato posizionato su una barella portantina e trasportato a mano lungo il sentiero per circa 400 metri fino al punto di incontro con l’ambulanza.

Una volta raggiunta la postazione sanitaria, il paziente è stato affidato al personale del 118, che ha provveduto alle ulteriori valutazioni e al trasporto verso la struttura ospedaliera più vicina.

L’intervento si è concluso con esito positivo, grazie alla tempestiva attivazione della Centrale Operativa 118 e alla sinergia tra Vigili del Fuoco e CNSAS Molise, una collaborazione fondamentale per la gestione di emergenze in ambiente impervio e che continuerà a essere indispensabile anche con la futura Centrale Unica di Emergenza 112.

