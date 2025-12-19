Incidente sul lavoro nel cantiere della Termoli-Lesina, 35enne trasportato al Cardarelli

CAMPOMARINO. Incidente sul lavoro nel cantiere ferroviario.

Un operaio di 35 anni, residente nel Cosentino, è rimasto gravemente ferito mercoledì 17 dicembre nel cantiere del raddoppio ferroviario Termoli–Lesina, in territorio di Campomarino.

Durante le operazioni, un tubo o un componente dell’impianto sarebbe esploso all’improvviso, colpendolo al volto e provocando un trauma facciale di grande entità, con lesioni severe a un occhio. I colleghi hanno reagito immediatamente, trasportandolo in auto al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Dopo la prima valutazione, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente al Cardarelli di Campobasso, vista l’assenza del servizio oculistico a Termoli. L’uomo è stato preso in carico nel capoluogo in condizioni critiche e con prognosi riservata. Sulla dinamica e sulle responsabilità dell’accaduto sono in corso gli accertamenti previsti per gli infortuni sul lavoro.

