Intossicazione alimentare nelle feste natalizie, muore una 15enne

CAMPOBASSO. Una tragedia improvvisa ha colpito il Molise alla vigilia del nuovo anno, lasciando una comunità intera senza parole. Una ragazza di 15 anni, originaria di Pietracatella, è morta nella serata di sabato 27 dicembre nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Cardarelli.

Il decesso è avvenuto dopo un rapido e drammatico peggioramento delle sue condizioni cliniche, che aveva reso necessario il trasferimento in terapia intensiva poche ore prima.

Le cause della morte restano da chiarire. Le prime valutazioni mediche parlano di una possibile gastroenterite legata a un’intossicazione alimentare, ipotesi che dovrà essere verificata dagli accertamenti medico-legali. Per questo è stata richiesta l’autopsia, ritenuta indispensabile per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Secondo ricostruzioni non confermate, la giovane avrebbe accusato malesseri già nei giorni precedenti, con almeno due accessi al pronto soccorso.

Nelle stesse ore anche i genitori avrebbero manifestato sintomi compatibili con un’intossicazione dopo un pasto a base di cozze consumato alla Vigilia. Le loro condizioni, però, sarebbero migliorate rapidamente, mentre la situazione della ragazza è precipitata.