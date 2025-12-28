La tragedia di Natale: è morta anche la madre della 15enne all’ospedale Cardarelli

CAMPOBASSO. Natale in Molise si è trasformato nel giorno più buio. La tragedia che aveva già scosso Pietracatella per la morte improvvisa di una ragazza di soli quindici anni, si è aggravata nelle ultime ore con la scomparsa anche della madre, ricoverata in condizioni disperate nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Due vite spezzate nello stesso giorno, una dopo l’altra, in un crescendo di dolore che ha travolto una famiglia e scosso il Molise intero.

La quindicenne, studentessa del liceo classico del capoluogo, era arrivata in pronto soccorso con sintomi comuni, nulla che potesse far presagire l’incubo che sarebbe seguito: febbre, dolori addominali, vomito. Disturbi che in questi giorni colpiscono molte persone, riconducibili a forme virali stagionali. Ma nel suo caso, dopo poche ore, il quadro clinico è precipitato in modo improvviso e irreparabile. Insufficienza epatica e renale acuta, un tracollo fulminante che non ha lasciato tempo. L’équipe della rianimazione, guidata dal primario Vincenzo Cuzzone, ha tentato un intervento estremo: oltre novanta minuti di manovre rianimatorie, senza mai arrendersi. Tutto inutile. Il suo cuore si è fermato nella notte, lasciando un silenzio irreale nei corridoi e nelle sale d’attesa.

Il sospetto dei sanitari è che si sia trattato di una forma di epatite fulminante, forse correlata al consumo domestico di frutti di mare. Ma nessuna correlazione può essere dichiarata con certezza: solo il riscontro diagnostico, già disposto e previsto dopodomani, potrà stabilire causa, origine e dinamica della patologia che ha distrutto due organismi nel giro di ore. È un punto fermo necessario per fare chiarezza e dare risposte a una famiglia che nel frattempo ha perso tutto.

Perché mentre i medici lottavano per la ragazza, la madre, arrivata con gli stessi sintomi, peggiorava a sua volta. Trasferita in terapia intensiva, sostenuta da supporti vitali, le condizioni già definite disperate non hanno lasciato spiragli. È spirata dopo la figlia, portando la tragedia oltre il limite del concepibile: una figlia e la sua mamma morte a poche ore di distanza, nello stesso ospedale, nello stesso reparto.

Il padre, anche lui ricoverato, è stato trasferito allo Spallanzani. La sorella maggiore, che pareva essere l’unica rimasta fuori dal contagio, si trova ora al Pronto soccorso.

Il sindaco Antonio Tommasone, commosso, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali. Sarà un paese intero a fermarsi, a stringersi, a restare in silenzio davanti a due bare.

