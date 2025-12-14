Lanciano oggetti contro i Carabinieri per “frenare” l’inseguimento

TERMOLI. Ulteriori dettagli rispetto all’operazione che ha permesso di recuperare della refurtiva, nella notte tra venerdì e sabato, di cui abbiamo dato notizia ieri.

I Carabinieri della sezione radiomobile di Termoli hanno intercettato lungo la statale 16 ter, all’altezza di Campomarino, un furgone cassonato risultato rubato.

A bordo quattro individui che, vistisi braccati, hanno tentato la fuga lanciando oggetti contro la gazzella nel disperato tentativo di ostacolare l’inseguimento. Il mezzo, già denunciato come sottratto a Bojano lo scorso novembre, trasportava un ciclomotore e attrezzature agricole per la raccolta delle olive, refurtiva dal valore complessivo di circa 15.000 euro.

La corsa si è conclusa in via Rio Salso di contrada Nuova Cliternia, dove i malviventi, favoriti dal buio, hanno abbandonato il veicolo dileguandosi a piedi tra le campagne. I Carabinieri hanno recuperato e posto sotto sequestro il furgone e l’intero carico, mentre proseguono le indagini per risalire all’identità dei fuggitivi.

L’operazione conferma la vigilanza serrata dell’Arma sul territorio e la volontà di contrastare con fermezza il fenomeno dei furti nelle aree rurali di Termoli, Guglionesi e Campomarino, restituendo sicurezza e fiducia alla comunità.

EB