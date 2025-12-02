Lancio di droga e telefoni oltre le mura del carcere, arrestato 

CAMPOBASSO. Nel tardo pomeriggio di sabato 29 novembre, a Campobasso, un’operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia Penitenziaria ha portato all’arresto di un giovane proveniente dal Lazio, colto mentre tentava di introdurre droga e dispositivi elettronici all’interno della Casa Circondariale.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo è arrivato in città nel pomeriggio e, una volta raggiunta l’area esterna del penitenziario, ha lanciato oltre le mura alcuni pacchi destinati ai detenuti. I movimenti sospetti non sono sfuggiti alle forze dell’ordine: mentre gli agenti di Polizia Penitenziaria recuperavano gli involucri all’interno del carcere, una pattuglia del Nucleo Radiomobile individuava l’autore del gesto, fermandolo poco dopo.

Nei pacchi sono stati trovati due panetti di hashish, per un totale di circa 100 grammi, oltre a un telefono cellulare e una cuffia auricolare. Tutto il materiale è stato sequestrato. Grazie alla collaborazione immediata tra i reparti e all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, l’identificazione del responsabile è stata rapida.

Terminate le procedure di rito, il giovane è stato trasferito proprio nel carcere verso cui aveva tentato di inviare droga e dispositivi proibiti. È ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Campobasso, in attesa della convalida dell’arresto.