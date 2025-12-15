L’inchiesta sul pestaggio del 14enne, sentiti amici e compagni di classe

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Proseguono le indagini sulla brutale aggressione ai danni del 14enne avvenuta nei giorni scorsi a Santa Croce di Magliano. Un episodio che ha profondamente scosso la comunità locale e che ha rapidamente superato i confini del paese dopo la diffusione, all’interno di alcune chat, di un video che documenterebbe le fasi del pestaggio.

I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso, stanno procedendo con gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. In queste ore i militari hanno iniziato ad ascoltare in caserma amici, coetanei e compagni di classe della vittima, nel tentativo di fare piena luce sul contesto in cui è maturata l’aggressione.

Secondo quanto emerso finora, all’origine della vicenda ci sarebbe un episodio avvenuto a scuola, durante una interrogazione. Un momento apparentemente ordinario che, per una serie di equivoci e discussioni successive, avrebbe innescato tensioni crescenti tra alcuni ragazzi. Tensioni che, stando alle prime ricostruzioni investigative, sarebbero poi degenerate in un vero e proprio agguato serale, consumatosi tra i vicoli del centro di Santa Croce di Magliano.

È in quel contesto che il ragazzo è stato accerchiato e violentemente colpito, fino a provocarne il ricovero all’ospedale di Termoli.

Gli investigatori stanno lavorando con la massima prudenza, nella necessità di tutelare tutti i minori interessati, a partire dalla vittima. L’ascolto dei compagni di classe rappresenta un passaggio fondamentale per comprendere dinamiche, ruoli e responsabilità, ma anche per verificare se vi siano stati segnali premonitori sottovalutati o ignorati.

EB