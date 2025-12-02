Malore sulla Statale Trignina, interviene l’elisoccorso

TRIGNINA. Momenti di paura questa mattina sulla Strada Statale Trignina, dove un uomo di 57 anni D. P. ha accusato un improvviso malore mentre viaggiava insieme alla moglie a bordo del loro Suv, una Kia Sportage. La coppia si è fermata presso l’area di servizio “Il Girasole”, nel territorio di Dogliola, e la donna ha immediatamente allertato i soccorsi.

Data la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente nell’area di servizio per permettere un rapido trasferimento dell’uomo verso una struttura sanitaria attrezzata a fornire le cure necessarie. Il paziente è stato trasferito presso il nosocomio di Pescara. L’uomo, di Celenza sul Trigno, sembra che in precedenza sia caduto da una scala mentre stava sistemando l’antenna della tv e che successivamente si sia sentito male mentre si stava recando presso l’ospedale San Pio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, un’ambulanza del 118 e il personale Anas, che hanno garantito assistenza e sicurezza durante le operazioni di soccorso.

Le condizioni dell’uomo non sono al momento note, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso un trasporto rapido per ricevere le cure appropriate.

Federico Cosenza