Masso si stacca dalla “collina” del Lungomare Nord

TERMOLI. Questa mattina un masso si è staccato dalla collina sul Lungomare Nord di Termoli, precipitando sulla centralina del gas presente nella zona. L’evento ha subito destato preoccupazione tra i residenti e i passanti, che hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco.

Sul posto è intervenuta la struttura dei lavori pubblici del comune. L’operazione ha avuto come obiettivo principale la rimozione dei detriti e il contenimento della parte di collina più instabile, considerata a rischio di ulteriori distacchi.

