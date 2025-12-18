CAMPOBASSO. Misura cautelare per un minore non accompagnato: eseguita a Fiuggi l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Campobasso.

Nella mattinata del 16 dicembre la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa – individuata nella comunità che ospita l’indagato – emessa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso, su richiesta della Procura minorile. Il provvedimento riguarda un minore straniero non accompagnato, ritenuto coinvolto, insieme a un coetaneo al momento irreperibile, in episodi avvenuti lo scorso settembre e riconducibili ai reati di tentata estorsione e lesioni personali. Le indagini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso hanno permesso di identificarlo come presunto autore dell’aggressione a un autista di autobus di linea, colpito dopo aver richiesto al giovane di esibire il titolo di viaggio di cui era sprovvisto. Nello stesso periodo il minore avrebbe inoltre aggredito un operatore della comunità in cui era collocato e minacciato il responsabile della struttura per ottenere beni non dovuti. Dopo tali episodi il ragazzo si era allontanato arbitrariamente, rendendosi irreperibile. Il rintraccio è avvenuto il 15 dicembre grazie al personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiuggi, consentendo l’immediata esecuzione della misura cautelare. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: l’indagato potrà avvalersi di tutti gli strumenti difensivi previsti dal codice di rito. L’operazione è il risultato della sinergia tra la Polizia di Stato di Campobasso e la Procura minorile. L’esecuzione di misure cautelari nei confronti di soggetti responsabili di condotte violente rappresenta un presidio essenziale per la sicurezza collettiva e, al tempo stesso, un passaggio necessario per avviare percorsi di rieducazione e reinserimento.

EB