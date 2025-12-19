Molestata e palpeggiata in autobus sulla San Severo-Foggia, arrestato 26enne

Arrestato in flagranza per violenza sessuale su autobus Foggia–San Severo.

I Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno tratto in arresto un 26enne residente a Foggia, colto in flagranza di reato per violenza sessuale ai danni di una giovane passeggera. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 1° dicembre a bordo di un autobus della linea Foggia–San Severo. La vittima, una 19enne di San Severo, ha immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112 denunciando di essere stata molestata e palpeggiata da un uomo seduto alle sue spalle. Su indicazione della Centrale Operativa, il mezzo è stato fermato presso la Stazione Ferroviaria di San Severo, dove i militari dell’Arma sono intervenuti prontamente. La giovane, ancora visibilmente scossa, ha riconosciuto senza esitazione il presunto autore, rimasto a bordo. L’uomo è stato identificato e sottoposto a controllo, mentre gli operanti hanno ricostruito la dinamica attraverso la denuncia della ragazza e le testimonianze degli altri passeggeri. Il 26enne è stato quindi arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia. Il Giudice per le indagini preliminari di Foggia ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

EB