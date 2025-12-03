Montenero di Bisaccia: auto fuori strada sulla Chiatalonga

MONTENERO DI BISACCIA. Ancora un’auto fuori strada lungo la comunale Chiatalonga in contrada San Biase, curva nota per la sua pericolosità. Ieri sera, intorno alla mezzanotte, una giovane di Vasto ha perso il controllo della sua Citroen, mentre si dirigeva verso Montenero, finendo nel canale sul lato opposto della carreggiata.

Fortunatamente la conducente è rimasta illesa. Il veicolo è stato recuperato solo questa mattina, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale per regolare il traffico, reso complicato dalla scarsa visibilità della curva, particolarmente insidiosa per chi viaggia in direzione Montenero.

Quella di contrada San Biase non è una novità: la curva è nota per i numerosi incidenti registrati negli ultimi quarant’anni. La Chiatalonga, costruita nei primi anni Ottanta dalla Comunità Montana “Monte Mauro”, di cui Montenero faceva parte, passò poi in gestione al Comune. Progettata come strada rurale, è diventata rapidamente uno dei principali collegamenti per entrare e uscire dal paese, competendo con la più ampia e moderna SP 153.

Tuttavia, la maggiore comodità della SP 153 non ha fermato il traffico sulla Chiatalonga, scelta soprattutto per la sua brevità. Ma la strada conserva ancora tratti insidiosi, come la curva in contropendenza di contrada San Biase, dove le vetture rischiano di uscire di strada soprattutto nelle giornate di pioggia.