Morto il 42enne finito con l’auto nel fossato a San Salvo Marina

SAN SALVO MARINA. È deceduto questa mattina all’ospedale San Pio di Vasto l’uomo rimasto coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di ieri sera sul lungomare di San Salvo, in via Enrico Berlinguer.

Si tratta di Agron Radici, 42 anni, di origini albanesi e residente a Monteodorisio.

L’uomo era alla guida di un’Audi A4 station wagon che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo in un fossato a margine della carreggiata. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno provveduto a estrarre il conducente dall’abitacolo e ad affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. Presenti anche i carabinieri della locale stazione, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’uomo era apparso subito in gravi condizioni.

Il 42enne era stato trasferito d’urgenza al San Pio di Vasto, dove è deceduto nelle prime ore di questa mattina nonostante i tentativi dei medici. I carabinieri proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell’uscita di strada.

F. C.