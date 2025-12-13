Omicidio a San Severo, agricoltore ucciso a colpi di arma da fuoco

SAN SEVERO. Un grave fatto di sangue ha scosso nel tardo pomeriggio di ieri la comunità di San Severo: un agricoltore del posto è stato ucciso a colpi di arma da fuoco all’interno di un fondo agricolo in località Casone. Le circostanze dell’agguato restano ancora da chiarire e, al momento, non sono state rese note le generalità della vittima. Sul luogo dell’omicidio sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini e gli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

La zona è stata isolata per consentire i rilievi, mentre cresce la tensione in un territorio già segnato da episodi di violenza e criminalità. Nelle prossime ore si attendono ulteriori sviluppi dalle autorità competenti.

EB