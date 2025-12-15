Operazione antidroga tra Puglia, basso Molise, Rieti ed Emilia Romagna: arrestate 24 persone

FOGGIA. Un’operazione imponente, costruita passo dopo passo nell’arco di undici mesi di attività tecnica e investigativa, ha portato i Carabinieri della Compagnia di Foggia – su delega della Procura della Repubblica – a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 persone, di cui 19 condotte in carcere e 5 poste ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, gravemente coinvolti in un articolato sistema di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, capace di muovere ingenti quantitativi di cocaina e di generare profitti mensili stimati nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro.

L’indagine – sviluppata tra maggio 2024 e aprile 2025 – ha ricostruito un’organizzazione multietnica composta da cittadini italiani, albanesi, georgiani e rumeni, di età compresa tra i 23 e i 61 anni, attivi non solo nel territorio foggiano ma anche in Emilia Romagna, Rieti e nel basso Molise, a conferma della dimensione interregionale del traffico. Il punto di avvio dell’inchiesta è stato il monitoraggio di un 36enne albanese, già noto per precedenti specifici, individuato come snodo centrale della rete e vero motore dell’approvvigionamento di cocaina destinata al mercato dauno.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe acquistato lo stupefacente all’ingrosso tramite connazionali radicati nel Nord Italia, per poi rifornire una fitta rete di collaboratori ritenuti affidabili, riservati e pienamente inseriti nel tessuto criminale locale.



Le stime elaborate dagli investigatori delineano un flusso costante di 5-10 kg di cocaina al mese, acquistata a oltre 22 euro al grammo e rivenduta a un prezzo oscillante tra 30 e 50 euro al grammo, a seconda dei quantitativi richiesti. Un giro d’affari che, secondo gli inquirenti, avrebbe generato profitti mensili vicini ai 200mila euro, alimentando un circuito economico parallelo fondato su depositi sicuri, intermediari fidati e canali di riciclaggio consolidati.

La rete avrebbe potuto contare su depositi sorvegliati, utilizzati per lo stoccaggio e il confezionamento della droga, quasi sempre ceduta senza essere tagliata. Un sequestro particolarmente significativo – 2 kg di cocaina di presunta provenienza boliviana, intercettati nel corso delle indagini – ha evidenziato la qualità elevatissima dello stupefacente, risultato puro al 96% dalle analisi dei laboratori dell’Arma.

Parallelamente, i servizi di pedinamento e osservazione dei corrieri incaricati di trasportare la droga dal Nord Italia verso Foggia hanno permesso di individuare sette soggetti residenti in provincia di Parma, che avrebbero sviluppato una propria rete autonoma di spaccio, con un volume d’affari ancora più consistente e ramificato.

La complessità dell’organizzazione è emersa anche dagli espedienti adottati per eludere i controlli: auto dotate di doppi fondi, telefoni criptati, trasferimenti di denaro verso l’Albania affidati ad autisti di pullman di linea e ad autotrasportatori compiacenti. Proprio uno di questi passaggi è stato intercettato lo scorso gennaio, quando i Carabinieri hanno sequestrato 40mila euro in contanti consegnati in una piazzola di sosta lungo la SS 16, denaro ritenuto provento diretto dell’attività di spaccio.

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, i Carabinieri hanno notificato nove decreti di fissazione di interrogatorio preventivo ad altrettanti indagati, chiamati a rispondere degli stessi reati nell’ambito del medesimo procedimento. L’intera operazione restituisce l’immagine di un sistema criminale strutturato, dinamico, capace di adattarsi e di espandersi, ma anche della capacità investigativa dell’Arma di ricostruire, con pazienza e rigore, ogni segmento della filiera del traffico di stupefacenti.

EB