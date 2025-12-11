Pattuglie e posti di blocco nel ponte dell’Immacolata

LARINO. Sicurezza rafforzata nel ponte dell’Immacolata: oltre 250 veicoli controllati e 400 persone identificate

Un lungo ponte dell’Immacolata all’insegna della prevenzione e della sicurezza.

La compagnia Carabinieri di Larino, su impulso del comando provinciale di Campobasso, ha messo in campo un piano straordinario di controlli che ha interessato l’intero territorio, con oltre 250 autovetture fermate e circa 400 persone identificate. L’obiettivo: garantire ordine pubblico, prevenire i reati e presidiare le strade in un periodo caratterizzato da un forte afflusso turistico, legato anche alle iniziative locali e all’inaugurazione delle luminarie natalizie.

Pattuglie e posti di blocco hanno presidiato le principali arterie, investite da un flusso di traffico inusuale, anche nelle ore notturne. Larino è stata il centro nevralgico del dispositivo, con un imponente sforzo da parte dei militari per gestire l’arrivo di visitatori e assicurare una cornice di sicurezza adeguata.

Non sono mancati gli interventi: un avventore molesto, in evidente stato di ebbrezza, è stato sanzionato amministrativamente, evitando che la situazione degenerasse.

Durante i servizi notturni, un automobilista è stato deferito per guida in stato d’ebbrezza, mentre un altro soggetto è stato denunciato per false attestazioni a Pubblico Ufficiale. Quest’ultimo, privo di documenti e patente, ha tentato di fornire generalità fasulle, ma i Carabinieri hanno accertato la sua reale identità: un pluripregiudicato proveniente dal litorale romano, immediatamente deferito alla locale Autorità Giudiziaria.

Il piano di sicurezza non si ferma qui. L’Arma ha annunciato un’intensificazione dei controlli per tutto il periodo delle festività natalizie, con l’obiettivo di garantire serenità e protezione ai cittadini e ai turisti. Una presenza costante e visibile che ribadisce il ruolo dei Carabinieri come presidio di legalità e rassicurazione per la comunità.

EB