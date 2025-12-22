Principio d’incendio alla Corte dei Conti del Molise, evacuate tre persone

CAMPOBASSO. Incendio alla Corte dei Conti di Campobasso, evacuate tre persone: intervento massiccio dei Vigili del Fuoco

Quattro squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, con due Aps (Autopompa Serbatoio), un’autoscala e un mezzo dedicato ai materiali di autoprotezione, sono intervenute questa mattina presso la sede della Corte dei Conti di Campobasso per un principio d’incendio, rapidamente domato grazie alla tempestività delle operazioni.

Nelle prime fasi dell’emergenza tre persone sono state evacuate in sicurezza tramite l’autoscala, mentre all’interno dell’edificio sono tuttora in corso verifiche tecniche e accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia e personale del 118, a supporto delle attività di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Per consentire le operazioni, via Garibaldi è stata temporaneamente interdetta al traffico nel tratto antistante la Corte dei Conti, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina.

EB