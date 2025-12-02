Principio d’incendio in casa, il cane salva la famiglia

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Momenti di paura questa mattina a San Giacomo degli Schiavoni, quando un incendio è scoppiato all’interno di un’abitazione del centro storico a causa di una pentola lasciata sul fuoco. Il fumo denso ha rapidamente invaso la cucina creando una situazione potenzialmente fatale per chi si trovava in casa.

A lanciare l’allarme è stato il cane di famiglia, che abbaiando ha svegliato il proprietario prima che il fumo diventasse pericoloso. Grazie al tempestivo intervento di un operaio comunale, armato di scala, l’animale è stato messo in sicurezza e fatto scendere dal balcone, evitando così ulteriori rischi.

Sul posto sono intervenuti due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato rapidamente le fiamme. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito: un ragazzino presente in casa è riuscito a uscire senza problemi, e non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

All’operazione ha partecipato anche il vice sindaco Massimo Fiocchi, con delega alla sicurezza, che ha evidenziato l’efficacia e la rapidità della risposta locale.

Il tempestivo allarme dato dall’animale domestico e la prontezza dell’operaio hanno evitato una tragedia, sottolineando ancora una volta l’importanza di reazioni rapide di fronte agli incendi domestici.

AZ