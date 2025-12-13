Rapina in gioielleria, arrestato l’autore del colpo

TERMOLI. Consumata una rapina in una gioielleria del centro, sul Corso Nazionale, quella di Martino Group.

Un uomo ha agito da solo, a quanto risulta dalle prime sommarie informazioni, e ha tentato di fuggire, ma è stato braccato dalle forze dell’ordine, intervenute con Carabinieri e Polizia. Il rapinatore è stato acciuffato dal 112 in corso Umberto, mentre provava a far perdere le sue tracce, dopo aver portato via dei preziosi, rifugiandosi in un bar della zona.

Militari dell’Arma e agenti stanno acquisendo testimonianze e visionando le telecamere di videosorveglianza nell’oreficeria che ha subito questo colpo.

Il bandito è stato portato alla caserma dei Carabinieri di via Brasile, a disposizione della magistratura.

A quanto risulta non sarebbe armato, ma avrebbe millantato di esserlo, per incutere timore al personale presente.

EB