Rottweiler legato al guardrail, la Polizia locale interviene e lo salva

CAMPOMARINO. Momenti di forte sconcerto questa mattina a Campomarino, dove un cane è stato trovato legato al guardrail del cavalcavia che collega la zona del lido al centro abitato. L’animale, un Rottweiler tigrato, era stato lasciato in evidente stato di abbandono, senza possibilità di muoversi né di cercare riparo.

A notare la presenza del cane sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato la Polizia Locale. Gli agenti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno provveduto a rifocillare l’animale e a metterlo in sicurezza, garantendogli acqua, cibo e le prime attenzioni necessarie dopo ore presumibilmente trascorse in condizioni di stress e pericolo.

La Polizia Locale ha avviato tutte le attività utili a risalire al responsabile dell’abbandono, un gesto che oltre a essere moralmente grave costituisce reato ai sensi della normativa vigente sulla tutela degli animali.

In Italia, infatti, abbandonare un animale è un reato punibile: il Codice Penale prevede sanzioni che possono includere multe fino a 10.000 euro e, nei casi più gravi, detenzione fino a un anno. La legge tutela gli animali anche sotto il profilo della sicurezza e del benessere, considerando l’abbandono non solo un atto crudele, ma anche un rischio per la vita dell’animale e per la pubblica sicurezza.

Il caso del Rottweiler tigrato a Campomarino mette ancora una volta in luce la necessità di una responsabilità consapevole da parte dei proprietari di animali domestici. Il gesto di chi lascia un animale in condizioni di pericolo non colpisce solo il singolo essere vivente, ma coinvolge l’intera comunità, che si trova a dover gestire le conseguenze di abbandoni così incoscienti.

L’intervento tempestivo della Polizia Locale e l’attivazione del servizio veterinario della ASREM hanno permesso di ridurre i rischi immediati e di garantire al cane le cure necessarie. Le autorità invitano la cittadinanza a segnalare situazioni simili, ricordando che la collaborazione dei cittadini è fondamentale per prevenire episodi di abbandono e tutelare il benessere degli animali.

Questo episodio rappresenta un monito per tutta la comunità, ricordando che prendersi cura di un animale significa assumersi responsabilità concrete e rispettare la legge: ogni atto di abbandono è una violazione non solo morale, ma anche legale, con conseguenze che possono essere molto serie.

Alberta Zulli