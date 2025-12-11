Ruba al supermercato, arrestato un pregiudicato

TERMOLI. Nello scorso fine settimana la Polizia di Stato del Commissariato di Termoli ha tratto in arresto un uomo residente in provincia di Foggia, già gravato da numerosi precedenti per reati predatori, ritenuto responsabile di rapina impropria.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione dell’addetto alla vigilanza di un supermercato del centro cittadino, che aveva notato due individui tentare di guadagnare l’uscita senza passare dalle casse. Alla richiesta di consegnare la merce sottratta, generi alimentari per un valore di oltre 300 euro occultati addosso, uno dei due ha reagito con violenza, ingaggiando una colluttazione con il personale nel tentativo di fuggire. L’arrivo tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare il soggetto e condurlo in carcere a Larino, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

Il gip del Tribunale di Larino, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Termoli. Intanto proseguono le indagini del Commissariato per risalire al complice e verificare eventuali responsabilità in altri episodi analoghi, confermando l’attenzione della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori e nella tutela della sicurezza cittadina.

EB