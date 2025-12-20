Rubano trattore con cisterna, ladri in fuga dopo un incidente

CAMPOBASSO. Colpo all’alba nelle campagne tra Pietracatella e Sant’Elia a Pianisi.

Intorno alle 5 una banda ha sottratto un trattore e una cisterna carica di gasolio da un’azienda agricola della zona, avviando una fuga che si è interrotta bruscamente pochi chilometri dopo: attraversando l’abitato di Sant’Elia a Pianisi, i mezzi si sono ribaltati lungo la carreggiata, costringendo i ladri ad abbandonare tutto e a scappare a piedi nei campi, sfruttando ancora l’oscurità per far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che hanno chiuso la strada per consentire i rilievi e il recupero dei mezzi agricoli.

Le operazioni sono in corso per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili, il cui piano è stato vanificato dall’imprevisto incidente durante la fuga.

EB